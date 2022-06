Lörrach Lutz über Mobilität, Haushalt und mehr

Als besonders spannend sieht Lutz das Krankenhausareal. „Ich sehe dort ein vielfältiges Areal mit einem großen Anteil an unterschiedlichen Wohnformen.“ Das Koechlin-Areal habe andere Qualitäten. Dort sollen Gewerbe und Dienstleistung Platz finden. Vorstellen kann er sich hier einen neuen Standort für ein attraktives Kino und für die DHBW.

Der Ausbau des Wärmenetzes sei eine Jahrhundertaufgabe, dazu brauche es kompetente Partner. Bei der energetischen Ertüchtigung städtischer Gebäude beginne man dort, wo geringster Auf wand größten Nutzen erziele.

Beim Sanierungsbedarf der Schulen will Lutz sich an die erarbeitete Prioritätenliste halten. Am Austausch mit den Schulleitungen zu relevanten Themen wie der Digitalisierung soll weiter gearbeitet werden.

Der Stadt fehlt Personal. Die Fluktuationsquote sei indes mit der anderer Verwaltungen vergleichbar. Zudem habe man hervorragende neue Mitarbeiter gewinnen können. Soziale Aktivitäten hätten die Stimmung unter den Mitarbeitern deutlich verbessert. Besonders belastete Abteilungen sollen entlastet werden, schreibt Lutz.

Er lobt abschließend die unverzichtbare Arbeit der Lörracher Vereine. Die Stadt sei beim Ausbau von Vereinsheimen und Plätzen sowie der Quartiersarbeit engagiert. Lutz lobt zudem das reichhaltige und bereichernde Kulturangebot. Eine Erhöhung der finanzielle Unterstützung wäre aber schwierig. „Kultur, Vereine und soziale Arbeit sind in weiten Teilen der berühmte Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Auch in finanziell schwierigen Zeiten möchte ich diese Angebote unterstützen. Große Sprünge für neue Angebote werden in nächster Zeit kaum möglich sein.“