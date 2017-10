Lörrach Machen Sie was draus!

Von Gerd Lustig

Lörrach. Wissenschaft und Comedy – kann so etwas zusammen passen? Aber ja! Der beste Beweis ist Vince Ebert. Verquere Gedankengänge, nur allzu logische wie verblüffende Schlussfolgerungen oder auch entlarvende und frappierende Ergebnisse: Das ist genau das Ding des Diplom-Physikers aus dem beschaulichen Amorbach im Odenwald.

Seit gut 20 Jahren tourt der 49-Jährige mit seinem Mix aus Lehrreichem und Witzigem durchs Land. Jetzt gastierte er mit seinem neuen Programm „Zukunft is the future“ im Burghof in Lörrach.

Brille, Anzug, analytischer Scharfblick: Mehr braucht dieser Mann nicht. Während andere eher schwarz sehen und malen, stellt sich Vince Ebert der Zukunft: Big Data, selbstfahrende Autos („Einen fahren lassen ist auch nicht cool“) und Berufsaussichten sowie Partnersuche im Odenwald („Mein Opa hat immer gesagt: Je größer der Heuhaufen, umso schlechter findest du die Magd“). Oder Designer- und Wunschbabys: „Da spielt die Natur noch immer ein Schnippchen.“

Mit auf der Bühne ist zudem VAL (Abkürzung von Valerie, dem Vornamen seiner Frau): sein virtueller Sidekick – ein mit den Algorithmen einer Wienerin programmierter Computer, der ein rebellisches Eigenleben entwickelt, sodass es das eine oder andere Scharmützel gibt.

Der Kabarettist befasst sich mit den großen Fragen rund um Natur, Gesellschaft und Politik. Unterhaltsam und mit köstlichen Details dozierend, stellt der mit kabarettistischem Biss ausgestattete Plauderer permanent Fragen, liefert aber sogleich auch die Antworten. „Was wäre wenn?“ fragt er sich und sein Publikum am laufenden Band. Die Antworten sind oftmals beinahe so banal wie verblüffend. Natürlich müsse Vieles auf der Welt verbessert werden. Es sei noch lange nicht alles gut, stellt er fest, und einige Ziele werden wir vielleicht niemals erreichen können. „In letzter Konsequenz können wir nicht wirklich vorhersagen oder gar berechnen, wie sich die Zukunft entwickeln wird.“ Aber Klage gilt für ihn nicht. „Wäre nie was Bescheuertes gedacht worden, wäre auch nichts Vernünftiges herausgekommen.“ Er glaubt an die absurde Vorstellungskraft, die Fantasie und das Irrationale des Menschen. Optimismus ist für ihn trotz allem angesagt. Der Titel „Zukunft is the future“ ist für ihn Programm. Arbeit, Leben, Sudoku und Thermodynamik, das sind seine großen Themen. Letztere besagt dabei eindeutig, dass es mit dem Universum unaufhaltsam bergab geht. Anderseits sagt sie auch: „Man kann den absoluten Nullpunkt niemals erreichen“. Egal, wie beschissen es einem also gehe: „Es ist immer noch Luft nach unten“, heißt die tröstliche Botschaft.

Er glaubt an die Fantasie, die Gabe zur Reflexion. „Das können Tiere nicht“, so Ebert. „Die Vorstellungskraft zeichnet den Menschen gegenüber einem noch so gut programmierten Computer und Roboter aus“, erklärt er. Gleichzeitig fragt er sich, was wohl ein Hund denkt, wenn ihm sein Herrchen den Kackbeutel nachträgt.

Anstrengung, Grenzüberschreitung und der Mut zum Risiko: All das sei in der Evolution erforderlich gewesen, um den Menschen dorthin zu bringen, wo er jetzt stehe. „Die Steinzeit war auch nicht zu Ende, weil keine Steine mehr da waren“, erklärt er. Und außerdem: „Die Natur selbst ist nicht nachhaltig, sie produziert meist im Überfluss.“ Die Philosophie von Vermeidung und Reduzierung sei mithin völliger Quatsch.

Die Grundbedürfnisse des Menschen sehen für ihn auch in 50 Jahren gleich aus. Es komme nur darauf an, wie man diese befriedigt. „Machen Sie also was Vernünftiges draus!“ Mit solch Appellen entlässt er die begeisterten, aber auch ein wenig nachdenklichen Zuhörer nach gut zwei Stunden in den Abend.