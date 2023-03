Lörrach Magie, Musik und Komik im Burghof

Gleich zu Beginn machen Dominik (der Ältere der beiden) und Florian melodisch klar, in welcher Beziehung sie zueinander stehen: „Wir sind keine Freunde, wir sind Brüder“, heißt es da. Die spielerisch ausgelebte Konkurrenz wird mit viel Spielfreude immer wieder ausgelebt. Als etwa Florian für eine Solo-Einlage frenetischen Beifall erntet, bedankt Dominik sich beim Betreten der Bühne dafür: „Ich wusste gar nicht, dass Sie mich so sehr vermisst haben.“ Der vorangegangene Solo-Spot des jüngeren Bruders ist nur einer von zahlreichen Höhepunkten dieses Abends. Furios spielt er am Klavier Achtziger-Jahre-Hits von Michael Jackson über Sting bis zu Nena am Klavier, lässt dabei furios „Billie Jean“ in „Major Tom“ übergehen, den „Englishman in New York“ auf „99 Luftballons“ folgen. Die Freude im Publikum darüber, dass es einen der oft gehörten Songs errät, ist in dieser Passage regelrecht spürbar.

Charmantes Spiel mit dem Publikum

Überhaupt hat das Duo die Zuschauer im voll besetzten Burghof – die Veranstaltung wurde eigens vom Foyer in den großen Saal verlegt – auf seiner Seite. Charmant und verbindlich verwickelt das Duo die Besucher ins Gespräch, verschonen dabei aber weder die Zuhörer noch sich selbst. So fragt das Duo, wer im Saal den weitesten Anfahrtsweg hatte. Als sich eine Zuhörerin aus Bern meldet, fragen sie: „Geht es für Sie, oder sollen wir langsamer reden?“ Dann die sprachlichen Eigenheiten: Als eine Besucherin sagt, sie sei mit dem Tandem gekommen und habe ihrem Mann gesagt, wo es „durchgeht“, dient dies dem Duo als Stegreif-Vorlage für einen Running Gag. „Gibt es so viele Tunnel auf der Strecke?“, fragt Dominik entgeistert. Florian belehrt ihn: „Ich glaube, sie meinte, wo es langgeht.“