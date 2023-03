Lörrach Magnetic schafft bis zu 100 Arbeitsplätze im Lörracher Entenbad

Nachhaltiges Bauen

Die bislang in Schopfheim ansässige „Magnetic Autocontrol GmbH“ bezeichnet sich selbst als „Hidden Champion“ – versteckter Gewinner – der künftig schon allein mit dem neuen Standort mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen werde. Direkt an der B 317 gelegen, wird das moderne Gebäude von der Straße aus zu sehen sein.

Unter architektonischer Federführung von Ingo Herzog gebaut, werde es „strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen“, wie Reuter am Mittwochnachmittag im Gespräch mit unserer Zeitung versicherte. Dies gelte sowohl für die Fassadendämmung als auch Heizungs- und Lüftungssysteme, die Fotovoltaikanlagen auf rund 1000 Quadratmeter Dachfläche sowie die beantragte Grundwasser-Wärmepumpe. Letztere müsse das Landratsamt noch genehmigen, weil in diesem Zusammenhang die Nähe zum neuen Kreisklinikum zu berücksichtigen sei, so Reuter, dessen Hauinger Unternehmen EHG als Elektrogroßhandel im Dreiländereck bekannt ist.