Lörrach: Mai-Märkte machen muntere Menschen

Flapsig gesagt: Das Beste an diesem 1. Mai war der 30. April. Sonne pur und fast sommerliche Temperaturen lockten zum Spaziergang und gemütlichen Verweilen in Bier- und Weinschenken unter freiem Himmel – kein Schmuddelwetter wie zum Teil in den Vorjahren als die Gäste weg und die Kassen der Veranstalter leer blieben. Diesmal wurden an zwei Tagen überall gute Umsätze gemacht.

Kraftvolles Spektakel

In jedem Fall „gut dran“ waren die Akteure, die schon am Mittwoch in den „1. Mai“ starteten und dem Wetter des Feiertags damit ein Schnippchen schlugen. Zu diesen Glückspilzen gehörten die Tumringer, die Hauinger, die Stettemer und die Brombacher Maibaum-Freunde.