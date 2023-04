Lörrach Malerei und Fotografie

Malerin Hanne Günther und Fotograf Harry Lieber

Die Malerin Hanne Günther aus Sexau bei Emmendingen stellt ihre Serie „Savanne“ aus, und der Fotokünstler aus Steinen seine Architektur-Fotografie aus.

Während die Malerei von organisch geprägten Inhalten und Farben dominiert wird, weisen Harry Liebers Fine Art Fotografien klar konturierte Hell-Dunkel-Kontraste und strenge Linien auf. Beide Kunstformen stehen also, wie der Titel der Ausstellung sagt, in starkem Kontrast zueinander, zumal der Fotograf seine Motive in den Großstädten findet und die Malerin in den Savannengebieten Afrikas unterwegs ist.