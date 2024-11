Lörrach: Manege frei

Weihnachtsbuden

Zudem gibt es eine vielfältige Gastronomie in gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre mit Weihnachtsbuden und unzähligen geschmückten Christbäumen, laden schon 60 Minuten vor der Show und ebenfalls danach, zum Verweilen ein.

Vorstellungszeiten

Die Shows finden täglich um 15.30 Uhr statt, am Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag zusätzlich um 19.30 Uhr. An Heiligabend, 24. Dezember, gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Die Silvester-Gala am 31. Dezember, findet um 19 Uhr (mit Sektempfang) statt, am Montag, 6. Januar, gibt es nur eine Aufführung um 15.30 Uhr. Große Familienvorstellungen mit Preisreduktionen gibt es am Donnerstag, 19. Dezember, und am Mittwoch, 1. Januar, um 15.30 Uhr.

Tickets und Vorverkauf ab sofort im Internet über den Ticket-Shop unter www.loerracher-weihnachtscircus.de und bei dem Ticket-Portal ReserviX unter www.reservix.de, auch bei der Geschäftsstelle des Verlagshauses Jaumann in Lörrach. Ticket-Hotline: 0163/4550424 Zirkuskasse ab 7. Dezember täglich von 10 bis 11 Uhr sowie 60 Minuten vor Showbeginn geöffnet. Weitere Informationen unter: www.loerracher-weihnachtscircus.de