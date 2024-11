Ein wegen Bedrohung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Mittwochvormittag von der Bundespolizei am Bahnhof Lörrach gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mit. Anfang des Jahres hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt, die der 50-Jährige aber nicht bezahlt hat. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, hatte die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl erlassen. Nun steht dem türkischen Staatsangehörigen eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe bevor.