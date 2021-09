Lörrach. Ein 40-Jähriger hat am Samstag gegen 12.30 Uhr auf dem Markplatz zunächst Passanten angepöbelt und schließlich einem 34-Jährigen ins Gesicht gespuckt, nachdem dieser ihn angesprochen hatte. Die Polizei traf den 40-Jährigen wenig später in der Stadtkirche an. Auf Ansprache reagierte er äußerst aggressiv. In der Kirche warf der Mann mehrere Gegenstände nach den Polizisten und versuchte auch diese, zu bespucken, so die Angaben des Polizeiberichts. Mehreren Polizisten gelang es letztlich, den Mann festzuhalten und zum Revier zu bringen. Nach Rücksprache mit einer psychiatrischen Klinik wurde der dort bereits bekannte 40-Jährige wieder in die Klinik gebracht.