Lörrach: Mann stirbt bei Badeunfall im Parkschwimmbad

Im Lörrach Parkschwimmbad ist am Sonntagnachmittag ein Mann verstorben. Um 14.38 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Der 39-Jährige ist ins Springerbecken gesprungen und sei daraufhin in eine Notlage geraten, teilt das Polizeipräsidium Freiburg auf Nachfrage der „Oberbadischen“ mit. Sofort sei versucht worden, den Mann zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb, so die Polizei. Der Badegast ist noch vor Ort im Freibad verstorben. Vermutet werden gesundheitliche Probleme, die genauen Ursachen des Unglücks sind noch nicht bekannt.