Lörrach - Am Sonntag gegen 23.30 Uhr kam es in der Hornbergstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 32-jähriger Mann in seinem Zimmer in einem Wohnkomplex eigene Kleidungsstücke in Brand. Hierdurch löste der Rauchmelder aus, so der Polizeibericht.