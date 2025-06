Lörrach: Margarete Findling feiert ihren 90. Geburtstag

Geboren wurde die Jubilarin am 2. Juni 1935 in Brombach unter ihrem Mädchennamen Enkerlin. Nachdem sie die Höhere Handelsschule besucht und danach ein Jahr in Haushalten in der französischsprachigen Schweiz verbracht hatte, fing sie bei einer Lörracher Spedition an. Schon bald war sie die Sekretärin des Chefs.

Auf einem Turnfest im damaligen Gasthaus Adler in Brombach lernte sie ihren späteren Mann kennen. Am 9. März 1957 ehelichte sie den Polizeibeamten Willi Findling. Der gilt als der Wegbereiter der wissenschaftlichen Auswertung von Verkehrsunfällen. Er baute 1976 den Verkehrsunfalldienst in Lörrach auf, der zum Modell für ganz Baden-Württemberg wurde. „Es war oft nicht leicht. Immer wieder eilte Willi mitten in der Nacht los, weil irgendwo ein schwerer Verkehrsunfall geschehen war“, erinnerte sich die Jubilarin. Nach der Polizeikarriere arbeitete er weiter für ein Gutachterbüro in Freiburg als Sachverständiger. „Viele Gutachten habe ich für Willi getippt“, erzählte die Jubilarin.