In diesem Sinne aber nehme sie das Amt der Protektorin denn auch gerne an. Denn: „Wenn es zu viele Schnecken gibt, die das Tempo bremsen, hilft nur eins: Friss’n wäg – dr Schnägg’“, zitierte sie den Lörracher Fasnachtsruf, der von den Besuchern erwidert wurde.

Philipp Buser stellte das neue Fasnachtsmotto vor. Dieses lautet: „S’isch wie’s isch.“ Das lasse sich auf viele Lebenssituationen anwenden, sagte er und rief zu etwas mehr Gelassenheit angesichts des Weltgeschehens auf: „Bi dem Chaos sage ma im Läbe grad us ins Gsicht: Hau use was de häsch, wir sin bereit, denn S’isch wie’s isch.“