Lörrach Martins und Martinas gefragt

Lörrach. Für die Sonderausstellung „Reformationen“ bietet das Dreiländermuseum allen Trägern des Namens Martin und all seiner Varianten eine Bühne. An ihrem Namenstag, dem heutigen Samstag, 11 November, 11 Uhr, heißt das Lörracher Museum alle Martins und Martinas für ein organisiertes Gruppenfoto mit anschließendem Apéro in der Sonderausstellung willkommen. Willkommen sind auch alle mit Namensvarianten wie Maarten, Marten, Martinus, Merten oder auch Morten. Teilnehmer erhalten das Gruppenfoto per Mail zugeschickt.