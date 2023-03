Lörrach MASAA im Burghof: Klänge, die Frieden stiften wollen

Die Worte ausloten

In fast allen Liedern wird der emotionale und semantische Gehalt von Wörtern ausgelotet. In „Mantra“ ist der jahreszeitliche Herbst zugleich die Neige des Lebens, wenn Rabih die Aussage „…umarme mich Tod, Freund…“ variiert. Mit „Bait“, Titel der neuen CD, die Ende April erscheinen wird, ist nicht nur die arabische Übersetzung „Haus“ und „Heim“ gemeint, sondern alles, was zwischen der Sehnsucht nach Geborgenheit, Orientierung und der Resonanz in der Beziehung zu anderen Menschen passiert. In „Flowers“ werden nicht nur Blumen am Wegesrand besungen, sondern auch die Freundschaft, die mit ihnen bekräftigt wird. Wörter sind Bedeutung und Klang zugleich, in ihrer beschwörenden Wiederholung wecken sie immer mehr Zusammenhänge und Erinnerungen. Da die arabische Sprache über eine große Vielfalt an Konsonanten verfügt, mit denen Nuancen plastisch herausgeschält werden können, insbesondere bei Hauch- und Reibungsklängen, eignet sie sich vortrefflich als Medium für lyrische Empfindungen.

Vielfältige Einflüsse

Ähnlich der Charakter der Musik: Orient, europäische Klassik und die Unmittelbarkeit der christlich-maronitischen Liturgie verbindet das Quartett mit Einflüssen aus Klassik, den traditionellen arabischen Maqams und Jazz. Weltmusik? Keine Schublade würde passen. Ihre Musik ist eine Synthese in der immerwährenden Kommunikation, bei der innere Resonanz zur spontanen Klangfärbung führt. Nicht nur stimmlich, sondern mit allen Instrumenten. Virtuos zaubern die drei Instrumentalisten aus Dresden und Berlin aus ihren Instrumenten Klangspektren mit völlig unerwarteten Farben hervor. Besonders seit der Gitarrist Reentko Dirks vor drei Jahren hinzugekommen ist.