Zum Auftakt des Konzert steht die Brasilianerin Tainà auf der Bühne. Sie fühlt sich eigentlich nur in der Musik richtig zuhause. Und doch speist sich die Vielfarbigkeit ihrer Songs aus den verschiedenen Einflüssen, Eindrücken und musikalischen Akzenten, die sie an verschiedenen Orten ihres Heimatlandes aufgesogen hat. Nicht zu vergessen ihre elterlichen Wurzeln in der Kulturtradition einer indigenen Gesellschaft. Diese verschiedenen Quellen münden in Lieder, die von Sehnsucht handeln, ohne die Realität auszublenden, Träume aussprechen und gleichzeitig wach auf das Tagesgeschehen blicken und das Leben in all seinen Widersprüchlichkeiten in einfühlsame Melodien verpacken.