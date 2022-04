Lörrach Medaille verliehen und Engagement geehrt

Amandine Tupin ist Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz, Ortsgruppe Lörrach-Weil. Sie ist laut Würdigung unermüdlich im Einsatz für den Umweltschutz, den Amphibienschutz, die Biotoppflege. Sie ist Initiatorin für zahlreiche Projekte, Filmreihen und Aktionen und widmet ihr Engagement für die Umwelt. Sie engagiert sich bei Greenpeace, bei fairNETZT, beim Runden Tisch Klima, in der Klimagruppe der Waldorfschule und bei vielen weiteren Projekten und Aktionen. Jury-Mitglied Kai Hitzfeld hob in seiner Laudatio ihre absolute Zuverlässigkeit, sachliche und auch technische Kompetenz und einen nicht enden wollenden Ideenreichtum hervor. „Amandine Tupin macht ein hohes ethisches Bewusstsein sichtbar, gibt Vorbild ohne Widersprüche.“

Für die Jugend

Das Jugendrotkreuz des Ortsverbands Lörrach, die Jugendorganisation des DRK, ist Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Auch in der Pandemiezeit mit all ihren Einschränkungen, insbesondere für die Jugendarbeit, konnte der Zusammenhalt der Jugendgruppe des DRK fortbestehen. Die Mitglieder des Jugendrotkreuzes haben sich laut Würdigung in den Pandemiejahren 2020 und 2021 mit großem Engagement und viel Begeisterung als tatkräftige Unterstützung in die Aufgaben der Corona-Abstrichstelle und der Fieberambulanz eingebracht. Zu Kontinuität, Motivation und Vermittlung von Wissen braucht es Vorbilder, heißt es. Kyra Hohn, Jugendleiterin des DRK Ortsverein Lörrach, engagiert sich seit vier Jahren mit viel Herzblut und Begeisterung für die Ausbildung der Jugendlichen. „Junge Menschen, die schon in frühem Alter angeleitet werden und bereit sind, Verantwortung für Schutzlose und Hilfsbedürftige zu übernehmen, sind wichtig für unsere Gesellschaft,“ unterstrich Eric Bintz in seiner Laudatio.