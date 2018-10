Lörrach Qualität des Stadtbilds sichern

Unicef und Amnesty International (AI) machen sich schon seit 2016 für einen Menschenrechts- und Kinderrechtsweg in Lörrach stark. Die Verwaltung begrüßt die Initiative, will sie allerdings in ein gesamtstädtisches Konzept einbinden. Dies verzögert das eigentliche Projekt und bringt die Initiatoren laut eigener Aussage nun in eine „Zwickmühle“.Von Kristoff MellerLörrach. „Die Idee ist toll, und ich staune über das Engagement von Unicef und AI“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz am Dienstag bei einem Pressegespräch. Indes: „Zu viele Schilder und Platten führen zu einem Durcheinander“, sagte Lutz und betonte: „Wir wollen den Menschenrechtsweg nicht verhindern“, aber hier gelte „Qualität vor Schnelligkeit“.Auch Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic warnte vor einem Schilderwald in der Innenstadt: „Weniger ist mehr.“Lutz könnte sich hingegen mit mehr temporären Aktionen im öffentlichen Raum anfreunden, anstatt einfach weitere Tafeln aufzuhängen. Solche Veranstaltungen sollten aber „richtige Kracher“ sein. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an den vom Gemeinderat abgelehnten Klimaschutzweg oder die Diskussionen über Stolpersteine. Auch wenn es sich beim Menschenrechtsweg um einen „edlen Zweck“ handle, könne man „nicht ein Interesse isoliert zum Zug kommen lassen“.Das müsse man auch gar nicht, findet Hauptinitiatorin Christine Langen von Unicef. „Der Klimaweg ist eine tolle Sache und lässt sich wunderbar mit unserem Anliegen kombinieren“, erklärte sie gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn: „Die Angst vor Krieg und Umwelt sind die beiden großen Sorgen der Jugend.“Auf einem Rundweg in der Innenstadt sollen laut Projektbeschreibung der Initiatoren Metalltafeln mit den 30 Artikeln aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, kombiniert mit den UN-Kinderrechtskonventionen, an historischen Orten und Institutionen platziert werden. Und egal, ob Synagoge, Kirche oder Kreiskrankenhaus: „Alle Angefragten haben sehr positiv reagiert und zugesagt, die Tafel im Außenbereich anzubringen“, erklärte Langen. Moshe Flomenmann, Landesrabbiner von Baden und Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde, plane beispielsweise, die Tafel mit einer Stele auf dem Platz vor der Synagoge aufzustellen.Die Metalltafeln sind für Langen und ihre Mitstreiter indes „das Minimum des Weges“. Angedacht seien weitere Projekte rund um den Weg wie Bänke, Bäume, künstlerische Gestaltungen, Schüleraktionen oder Theater.Mit der „Kracher“-Idee von Lutz kann sich Langen darum auch anfreunden. Ihr Vorschlag: Die Tafeln werden über einen Zeitraum von drei Jahren nach und nach angebracht und jede Einweihung wird mit einer Veranstaltung gefeiert. „So bleiben die Menschenrechte besser im Bewusstsein.“Die Initiatoren wollen gleich mehrere Ziele erreichen: Die Menschen- und Kinderrechte sollen sicht- und wahrnehmbarer und damit ein abstraktes Thema verständlicher gemacht werden. Außerdem möchten sie einen Dialog anstoßen, denn die Menschenrechte seien „eine bedeutende, historische Errungenschaft, deren Einhaltung immer wieder angemahnt werden muss und hochaktuell Fragen unserer Zeit beantworten“.Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte dürfe nicht als punktueller Sieg der Menschlichkeit in Geschichtsbüchern verschwinden. Langen: „Die Menschenrechte sind der kleinste gemeinsame Nenner aller Kulturen und Religionen.“Unicef und AI möchten zudem das Pflichtbewusstsein wecken: „Jeder profitiert von den Menschenrechten und jeder ist aufgerufen, die Menschen- und Kinderrechte zum Wohl des Mitmenschen und zum Wohl der ganzen Weltgemeinschaft zu achten.“ Dazu möchten sie dafür sensibilisieren, „dass wir die Sicherheit, die uns aufgrund der Menschenrechte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bieten, wieder mehr zu schätzen wissen“.Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung im November darüber entscheiden, ob die Initiatoren anlässlich des 70. Jahrestages der Menschenrechte am 10. Dezember in einem ersten Schritt Tafeln mit den Menschenrechtsartikeln an den städtischen Gebäuden wie Stadtbibliothek, Rathaus oder Dreiländermuseum anbringen. Für nichtstädtische Gebäude braucht es keine Zustimmung des Gemeinderats. Darüber hinaus soll die Verwaltung beauftragt werden, gemeinsam mit den Initiatoren ein Konzept für den Menschenrechtspfad im Kontext der städtischen Erinnerungskultur auszuarbeiten.Der Fachbereich Kultur und Tourismus war ­laut einer Mitteilung in den dazu einberufenen offenen Gesprächsrunden vertreten und hat die Initiatoren bei verschiedenen Veranstaltungen unterstützt. Aus diesem Gedanken heraus haben Unicef, AI und der Fachbereich gemeinsam den diesjährigen „Tag der Demokratie“ mit dem Thema 70 Jahre Menschenrechte geplant und durchgeführt. Durch die so angestoßene Diskussion, hätten die Menschenrechte und ihre unverminderte Aktualität auch in und für Lörrach schon eine andere Aufmerksamkeit bekommen, findet die Verwaltung. Zudem sei das eine gute Basis für weitergehende Diskussionen und Planungen.Dass die Verwaltung das Projekt in ein gesamtstädtisches Konzept einbinden möchte, sieht Langen aber mit gemischten Gefühlen: „Das bringt uns in eine Zwickmühle. Wenn wir weiter machen wie geplant, steigt die Stadt aus und die Gefahr ist groß, dass das Engagement verkümmert.“ In einem gesamtstädtischen Konzept hingegen könnte der Menschenrechtsweg aufgrund „der Vielzahl der Einzelprojekte“ laut Langen untergehen.„Das Thema Menschenrechte wäre vielleicht gar nicht mehr erkennbar oder der Weg verläuft im Sande, dabei hängt zum Beispiel die Verfolgung von Minderheiten oder Glaubensgruppen sehr stark mit den Menschenrechten zusammen“, erklärte Langen Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sei eine „Antwort auf die Gräuel des Zweiten Weltkrieges“ gewesen. „Sie sind bindend und alle Religionen können sich in ihnen wiederfinden.“