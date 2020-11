Lörrach Mehr Freude und Farbe in der Kirche

Kirche soll zum Treffpunkt für alle werden

Gerade Lörrach mit seiner internationalen Lage in einer Dreiländerregion sei eine Stadt, in der viele Nationen leben. Fürbitten, Lesungen, Lieder – das könne durchaus auch mal in anderen Sprachen gestaltet werden, findet der Pater. Diese lebensfrohe Atmosphäre könne sich dann auch auf die älteren, zum Teil einsamen Menschen übertragen. „Die Kirche soll zum Treffpunkt für alle werden.“

So hat es Pater Théodore Shanika in seiner Heimat gelebt. Er wurde in eine Familie mit 13 Kindern geboren. Seine Mutter stammte aus ärmsten Verhältnissen, sein Vater aus einer königlichen Familie. Der Vater, der zunächst als Polizist und Agronom arbeitete, ließ sich theologisch ausbilden, um den Priestermangel auszugleichen. Die ganze Familie war kirchlich aktiv. Auch der Pater selbst war schon mit fünf Jahren Ministrant. „Als Kinder haben wir mit Orange und Fanta Abendmahl gespielt“, erinnert er sich lachend. Schon damals habe er Priester werden wollen. Als ausnehmend guter Schüler, der eine Klasse übersprang, wäre es seiner Großmutter lieber gewesen, wenn er Jurist oder Politiker geworden wäre. Doch dramatische Erlebnisse während des Krieges im Kongo (1995-2005) bestätigten ihn in seinem Berufswunsch. Seine Stimme wird leise, wenn er davon erzählt: Rebellen erschossen seine 70-jährige Großmutter, töteten seinen wehrlosen Cousin und begruben seinen 28-jährigen Bruder bei lebendigem Leib. Das gesamte Eigentum der Familie wurde eingezogen, eine ganze Region verarmte. Ein Schulabschluss wurde damit fraglich. In seiner Verzweiflung wandte sich der Vikar in einem Gebet an die Muttergottes. Tatsächlich bekam er das nötige Geld für die Abiturprüfung zusammen – Grundstein für sein späteres Theologie- und Philosophiestudium.

Sein Weg führte Pater Théodore Shanika über viele Stationen: Er war Lehrer, studierte in Burundi, war in Rom, wo er seinen Bachelor machte, absolvierte ein Sozialpraktikum bei den Schwestern von Mutter Theresa in Kalkutta, arbeitete mit Aids-Kranken, mit Straßenkindern, war in der Schweiz und wurde 2010 zum Priester geweiht. Immer wieder hielt er Vorträge zu ethischen Fragen. Er war in sieben afrikanischen und neun europäischen Ländern. Sein Fokus liegt auf Sozialethik und Ökologie. Darin möchte er auch promovieren.

Rassismus habe er in all diesen Jahren nie erfahren. In seinen Auftaktpredigten am Sonntag möchte er Zuversicht verbreiten, aber auch Fragen über die Sinnhaftigkeits des Konsums stellen. Und er will zur Wachsamkeit aufrufen – gerade in diesen herausfordernden Corona-Zeiten. „Ich möchte Freude und Farbe in die Kirche bringen.“