Lörrach: Mehr Menschen in den Stadtbus bringen

Fast fünf Jahre ist es her, dass in Lörrach der „Klimanotstand“ ausgerufen wurde. Seinerzeit hieß es in einem Antrag der Grünen auch, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs verdoppelt werden soll. Daran erinnerte mit einer gehörigen Portion Ärger im Bauch der scheidende Grünen-Stadtrat Stephan Berg. Inhaltlich unterstütze er – ebenso wie dann der gesamte Gemeinderat – den SPD-Antrag zur Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV, doch: „Es ist traurig, dass in den fünf Jahren nichts passiert ist.“ Er spüre eine „Art der Zermürbung“.