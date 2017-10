Lörrach Mehr Regen – mehr Hochwasser

Von Guido Neidinger

Lörrach. „Wir sind alle sensibilisiert. Starkregen tritt künftig intensiver und häufiger auf, und das bedeutet eine gestiegene Hochwassergefahr.“ Mit diesen Worten leitete Robert Schäfer, Leiter des Eigenbetriebs Abwasser, den Tagesordnungspunkt Hochwasserschutz in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) am Donnerstagabend ein.

Zunächst ging es um die Erhöhung des Durchmessers des Regenwasserkanals in der Markgrafenstraße um 20 Zentimeter. Was sich nach nur einer geringen Verbesserung anhöre, bedeute in Wirklichkeit eine deutliche Verbesserung, betonte Schäfer. Pro Sekunde könne dadurch ein Kubikmeter mehr Wasser abfließen. Die Kostenberechnung beläuft sich auf 650 000 Euro. Denkbar ist, dass die Kosten noch etwas gesenkt werden können, weil eine Baufirma ohnehin vor Ort ist und dieses Projekt zeitnah in Angriff nehmen könnte.

„Dafür aber müssen wir schnell handeln“, erklärte Bürgermeister Michael Wilke. Aus diesem Grund wurde der Oberbürgermeister vom AUT ermächtigt, der Firma den Auftrag zu erteilen, wenn deren Angebot im Kostenrahmen bleibe.

Ein weiteres Thema ist der Hochwasserschutz in Hauingen. Mehrfach wurde der Ort durch den Soormattbach von Überschwemmungen heimgesucht. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden, damit ein solches Szenario nicht wieder eintritt.

„Wir stehen hier bei den Bürgern im Wort“, wies Annette Bachmann-Ade (SPD) auf die Dringlichkeit hin. Als Sofortmaßnahme wurde für 160 000 Euro ein Bypass am Einlaufrechen beschlossen. Dadurch kann Wasser um den Rechen fließen, wenn dieser durch angeschwemmtes Material verstopft ist.

Zusätzlich wurde einem Rückhaltebecken zugestimmt. Nach bisherigen Planungen sollte im Gewann Heimbach/Vordere Soormatt ein Damm mit einer Höhe von 7,5 Metern und einem Beckenvolumen von 14 000 Kubikmetern entstehen – ein starker Eingriff ins Landschaftsbild. Zur Erleichterung der Ausschussmitglieder wurde eine Alternative im Gewann Siegrist Äckerlin gefunden. Bei gleicher Sicherheit ist hier nur ein Damm mit einer Höhe von bis zu drei Metern entlang der nördlichen Friedhofszuwegung nötig. Das Rückhaltebecken liegt im Bereich der Friedhofserweiterung. Die Fläche wird aber nicht benötigt und wäre für Erdbestattungen ohnehin ungeeignet.