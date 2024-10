Lörrach: Mehr Schutz für städtische Bäume

„Bäume sind gut, in der Stadt besonders“, begründete Jürgen Exner (CDU) die Zustimmung seiner Fraktion. Die SPD-Fraktion, die einen solchen Vorstoß vor vier Jahren noch abgelehnt hatte, stimmte der Prüfung nun mehrheitlich zu. „Wir waren damals überzeugt, dass die Bevölkerung in dieser Hinsicht sensibel und bewusst handeln würde“, erklärte dazu Christiane Cyperrek. Dies sei jedoch nicht immer so. Zumindest die Stadt sollte bei Nachpflanzungen mit gutem Beispiel vorangehen, wünschte sie sich.

Matthias Lindemer (FW) vermutete, dass in eine solche Satzung sowieso nur das hineingeschrieben werden könne, was gesetzlich vorgeschrieben sei. Eine Einschätzung, die von Fachbereichsleiterin Britta Staub-Abt so nicht bestätigt wurde. Birger Bär (BfLö) kritisierte den zusätzlichen bürokratischen Aufwand.

Im Frühjahr soll das Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung den Gremien zur weiteren Beratung vorgelegt werden.