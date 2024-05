Burkinis bleiben erlaubt

Generell werde in der neuen Saison, die am Samstag, 18. Mai, beginnt, darauf geachtet, dass die bestehenden Regelungen strikter umgesetzt werden. „Hausverbote sollen schneller ausgesprochen werden, und wer sich nicht an ein bestehendes Hausverbot hält, dem droht dann auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch“, macht Schallenberger deutlich. Bei der Kleiderordnung gibt es Anpassungen im Detail. Burkinis werden nicht verboten, wenngleich dies im vergangenen Jahr in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Jörg Lutz, der von etwa 70 Bürgern unterzeichnet wurde, vorgeschlagen worden war.

„Wir haben uns nach der vergangenen Freibadsaison mit den Vertretern anderer Bäder getroffen und beraten“, sagt Schallenberger. Die jetzt gefundene Regelung lautet: Badeshorts und Burkinis sind weiter zugelassen. Doch diese müssen aus Badestoff bestehen und es darf sich nicht um Alltagskleidung handeln. Der Burkini ist eine zweiteilige Badebekleidung für Frauen, die den gesamten Körper mit Ausnahme des Gesichts, der Hände und der Füße bedeckt. Ein Burkini-Verbot wäre teils auch Diskriminierung und ein Ausschluss von Teilhabe, hieß es im Ausschuss für Umwelt und Technik im April.