Lörrach: Mehr Sicherheit für die Bürger

Gute Ausbildung nötig

Für Fraktionsvize Günter Schlecht arbeiten in Baden-Württemberg gemessen an der Einwohnerzahl weniger Polizisten als in jedem anderen Bundesland. Dies sehe man auch in Lörrach. Hinzu kämen große gesellschaftliche Veränderungen und Problembereiche im öffentlichen, aber auch im häuslichen Bereich. Mit dem KOD stärke man die Präsensstreifen in der Stadt und baue die Vollzugsaufgaben aus. Dazu benötige man gut ausgebildetes Personal. Auch gelte es, der eigenen Polizeiverordnung der Stadt mehr Gewicht zu geben, zum Beispiel bei Lärmbelästigungen und Verunreinigungen. Eine Gesamtstrategie auch mit Streetworkern mache durchaus Sinn, so die SPD-Fraktion. Ebenso findet die Einführung einer Mobilen Sozialberatung zur Kriminalprävention zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls die Zustimmung der SPD. Es gelte, zwischen den einzelnen Bereichen des Gemeindevollzugsdienstes, dem Kommunalen Ordnungsdienst, der Polizei sowie den sozialen Diensten eine gute Zusammenarbeit hinzubekommen.