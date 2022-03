Lörrach Mehr Strahlkraft für zentrale Plätze

Minimalen Veränderungen im planerischen Kontext soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung zustimmen, so das Votum im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) am Donnerstagabend. Das Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ wird dann in geringem Umfang erweitert um den Bereich zwischen Sparkasse und Senigallia Platz sowie den östlich gelegenen Bereich bei der Sparkasse. Die Fahrrad- und Krad-Abstellfläche soll erweitert werden, einige zusätzliche am Bahnhof entstehen (wir berichteten). Das ist durchweg im Ausschuss auch gut angekommen, da dieser Bereich bisher wenig ansehnlich daherkam. Christiane Cyperrek (SPD) sprach von einem „zugemüllten Ding“.

Untere Wallbrunnstraße

Die Bedeutung der Unteren Wallbrunnstraße für das Gesamtgefüge hob Wernthaler hervor. Diese gelte es, bei den Planungen für den Engelplatz mit einzubeziehen. „Die Untere Wallbrunnstraße wird total unter Wert geschlagen, diese ist architektonisch interessant.“ Sie sei momentan einfach vollgeparkt. Ähnlich positionierte sich auch Cyperrek: Die Verbindung zur Innenstadt hob sie zudem hervor.

Die geringfügig erweiterte Sanierungsgebiet-Umgestaltung der Palmstraße in Höhe des Senigallia Platzes kam bei Matthias Koesler nicht sonderlich gut an, der Zweifel an der Sinnhaftigkeit äußerte. Die Verwaltung setzt hier hingegen auf einen gestalterischen Auftakt des dann aufgewerteten Bereichs. Diesen Abschluss brauche es laut Cyperrek.