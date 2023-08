In den ersten sechs Monaten konnte die Bank unter anderem mit „besonders attraktiven Konditionen“ für Fest- und Tagesgeldkonten überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung: In Tagesgeldern hatten die Kunden in Lörrach zum 30. Juni 21 Millionen Euro angelegt – ein Plus von 41 Prozent seit Jahresbeginn, so die Bank weiter. Das Volumen der Festgelder in Lörrach habe sich auf 19 Millionen Euro mehr als verdreifacht.