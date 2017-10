Lörrach Mehr Verkehr, wenig Nutzen

Von Gottfried Driesch

Es tut sich etwas beim Gewerbegebiet „Hugenmatt IV“ in Brombach. Die Firma Tally Weijl will seit Längerem auf dem Gelände zwischen der Alten Straße und der Karl-Wenk-Straße ein überregionales Logistik-Zentrum errichten.

Lörrach.-Brombach. Es ist schon lange geplant, nach Fertigstellung der neuen Brombacher Sporthalle die Fläche zwischen der Alten Straße und der Karl-Wenk-Straße als Gewerbegebiet auszuweisen. Bereits im Oktober 2013 berichtete unsere Zeitung, dass die Firma Tally Weijl, die im ehemaligen Schöpflin-Gebäude zu Hause ist auf dem Gelände ein großes, überregionales Logistik-Zentrum errichten möchte. Nachdem jetzt der Neubau der Brombacher Halle unmittelbar bevorsteht, leben diese alten Pläne wieder auf. Pläne vorgestellt Zur Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag waren zur Erläuterung der Pläne das Verwaltungsratsmitglied der „B&T Immobilien“, Jürg Ehrenbold, sowie der Leiter des Logistik-Zentrums von Tally Weijl, Philippe Koenig, gekommen.

Die Firma B&T Immobilien will nach dem Ankauf des Geländes die Hallen für ein Hochregallager erstellen und an Tally Weijl vermieten.

Tally Weijl betreibt derzeit in 39 Ländern 903 Geschäfte, sogenannte Stores, erläuterte Philippe Koenig. Ein großer Teil davon soll später vom Logistik-Zentrum Brombach aus mit Ware beliefert werden. Durch die Erweiterung der jetzigen Niederlassung in Brombach entstünden 30 bis 50 neue Arbeitsplätze. „Wir streben in Brombach eine Komplettlösung an, um unsere Logistikkompetenz zu stärken“, betonte Koenig. Kritische Fragen Eine Reihe kritischer Fragen stellten Ortschaftsräte dem Vertreter des Unternehmens. Karl Weber (CDU) erkundigte sich nach der Verkehrsanbindung des Lagers. Schließlich sei mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Koenig versicherte, dass die anliefernden Lastwagen über die B 317 kommend nach Brombach fahren würden. Der Abtransport erfolge vornehmlich mit Kleintransportern.

Die Fragen von Hans-Hermann Reinacher (Freie Wähler) und Harald Eberlin (SPD) befassten sich mit der Steuerpflicht. „International tätige Firmen verlagern oft ihre Steuer in Niedrigsteuerländer“, meinte Eberlin. Er sei kein Steuerexperte, meinte Koenig. Aber er gehe davon aus, dass die Steuern, die vor Ort anfielen, auch vor Ort bezahlt würden. Zufriedengestellt schienen die Fragesteller mit dieser Antwort nicht.

Ortsvorsteherin Silke Herzog erklärte, dass bereits jetzt sehr viele der Arbeitskräfte von Tally Weijl aus Frankreich anreisten. „Werden von den neuen Arbeitsplätzen auch Brombach und Lörrach profitieren“, wollte sie wissen.

Auch hier konnte Philippe Koenig dem Ortschaftsrat keine befriedigende Antwort geben. Vielmehr erklärte er, Tally Weijl werbe die Arbeiter über mehrere Leiharbeitsfirmen an. Es gebe keine langfristigen Arbeitsverträge Der Bebauungsplan Vom Stellvertretenden Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Stadtplanung, Gerd Haasis, wurde der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet mit dem Beschluss zur erneuten Offenlage vorgestellt.Der Bebauungsplan hat bereits vor längerer Zeit einmal die Offenlage durchlaufen. Aber das Landratsamt Lörrach hat laut Haasis mehrere Änderungen im Naturschutz verlangt, die man jetzt berücksichtigt habe. Deshalb müsse der Plan das komplette Verfahren der Offenlage nochmals durchlaufens. Jahresabschlüsse Die „Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 der Stadt und der Ortsstiftungen“ wurden vom Ortschaftsrat zur Kenntnis genommen. „Die Stadt hat einen Überschuss von rund 3,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Man sollte die Haushaltskonsolidierung neu überdenken, forderte Harald Eberlin. Das Abstellen von geschichtsträchtigen Brunnen in Brombach und Tumringen seien Kleinkram, brächten aber viel Verdruss“, merkte Eberlin dazu an.