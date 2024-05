Am Montag wurde laut Polizei zwischen 20 und 22.30 Uhr in der Wallbrunnstraße ein verschlossenes Pedelec der Marke Pegasus entwendet. Am Mittwoch wurde zwischen 5.20 und 12.30 Uhr in der Belchenstraße ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Cube-Pedelec gestohlen. Beim Senigalliaplatz wurde ebenfalls am Mittwoch zwischen 11.50 und 23 Uhr ein verschlossenes E-Klapprad der Marke Hitway mitgenommen. Und am Donnerstag schließlich wurde zwischen 18.30 und 20 Uhr ein orangefarbenes Cube-Pedelec entwendet. Es stand angeschlossen an einem Fahrradständer in der Brombacher Straße. Am Donnerstag wurde zudem gegen 16 Uhr der Diebstahl eines schwarzen Cube-Pedelec aus einem Innenhof in der Kreuzstraße registriert. Die meisten Räder waren mehrere tausend Euro wert.

Wie erst jetzt bekannt wurde, konnte am Mittwoch gegen 9.20 Uhr eine Zeugin einen Fahrraddiebstahl verhindern. Nach deren Angaben bemerkte sie einen unbekannten Mann, der in der Kreuzstraße ein vor einem Anwesen abgeschlossenes Velo entwenden wollte, so die Polizei. Sie sprach den Mann an – worauf sich dieser wohl zunächst entfernte. Indes kam er kurze Zeit später wieder zurück und durchtrennte das Fahrradschloss mit einem Akku-Trennschleifer. Die Frau sprach ihn abermals an und konnte den Diebstahl damit nochmals verhindern, der mutmaßliche Täter entfernte sich, heißt es. Die Polizei bittet um sofortige Mitteilungen bei verdächtigen Wahrnehmungen unter Tel. 110.