Lörrach Mehrere Einbrüche

Lörrach. Im Verlauf des Montags verzeichnete die Polizei zwischen 12.30 und 20.30 Uhr drei Wohnungseinbrüche. Zwei davon wurden in Hauingen verübt, der dritte im Stettener Juraweg. Ein Tatzusammenhang sei anzunehmen.

In Hauingen waren Häuser im Siegmeer und im Wiesenring betroffen. In beiden Fällen benutzten die Täter ein Hebelwerkzeug und machten sich an einem Fenster und an einer Terrassentür zu schaffen. Im Siegmeer gaben die Täter auf und flüchteten. Im Wiesenring hatten sie mehr Erfolg. Nach Betreten der Wohnung suchten sie nach Wertsachen und entwendeten Schmuck, so die Angaben des Polizeiberichts.

In Stetten setzten die Täter ein Bohrgerät ein, um ins Haus zu kommen. Dieses stellten sie anschließend auf den Kopf, durchwühlten alles und erbeuteten Bargeld sowie eine Digitalkamera. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07621/176500.