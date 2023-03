Lörrach Mehrere Fahrräder geklaut

Am Samstag zwischen 20 bis 23 Uhr wurde an der Unteren Wallbrunnstraße ein weißes Pedelec der Marke Riese & Müller gestohlen. Es stand unweit des Marktplatzes und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4400 Euro. Im Zeitraum zwischen Freitag bis Sonntag wurde in Haagen aus einem Hinterhof an der Stöckmattenstraße ein dunkles Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es könnte sein, dass dieses Fahrrad nicht verschlossen war, so die Polizei. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro.