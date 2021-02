Lörrach Mehrkostenfür die Villaim Ausschuss

Während der Bauarbeiten habe sich gezeigt, dass im Dach, am Außenputz, im Bereich der Außenterrassen und an den Blechverkleidungen größere Schäden vorgefunden wurden, als in der Entwurfsplanung angenommen (wir berichteten), so Fachbereichsleiterin Annette Buchauer in der Sitzungsvorlage, die der Ausschuss für Umwelt und Technik am Mittwoch erörtert.

Mit den steigenden Mehrkosten erhöhten sich auch die Einnahmen aus der Fördermaßnahme „Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße“ von 816 000 um 255 000 auf 1,07 Millionen Euro.