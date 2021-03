Lörrach Mehrwegsystem für Gastronomie?

Zudem erzeugten Einweg-Essens-Verpackungen unnötigen Müll, „der mitunter auch noch achtlos und rücksichtslos auf Kosten der Allgemeinheit auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Parks sowie in der Natur entsorgt oder Anliegern vor die Haustüre gestellt“ werde. Ein Mehrwegsystem würde daher auch zu saubereren Innenstädten und weniger Müll an beliebten Plätzen in der Natur beitragen, so die SPD.

Erst in der jüngsten Sitzung hatte Hubert Bernnat eine zunehmende Vermüllung sowohl am Bammerthüsli in den Tüllinger Reben als auch am Lindenplatz beklagt (wir berichteten).

Demgegenüber habe ein Mehrweg-System immer eine bessere Ökobilanz. „Es steht daher auch für den gesellschaftlichen Wandel, den wir in Lörrach als Energiestadt und eine Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat, wollen. Solange dieses Problem nicht bundes- oder noch besser europaweit gesetzlich gelöst wird, können wir gemeinsam mit anderen Städten zumindest unseren kleinen Teil zur Lösung beitragen“, schreibt Stadträtin Christiane Cyperrek für die Sozialdemokraten. Ein beispielhaftes und von der Kommune sowie dem Landesumweltministerium gefördertes Mehrwegsystem gebe es bereits in Mannheim.