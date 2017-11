Lörrach „Mein Land zuerst“ heißt alle „zuletzt“

Eingebunden in die Sozialtage Südbaden hält Sven Giegold, Grünen-Abgeordneter im Europaparlament, am Montag, 13. November, um 19.30 Uhr bei Tempus Fugit in Lörrach einen Vortrag zum Thema „Europa“. Susann Jekle hat sich vorab mit ihm unterhalten.

Europa hat viel getan. Das ist jedoch nicht vorwiegend durch politische Erfolge gekommen, sondern die Europäische Zentralbank hat in großem Maße Geld geschaffen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Das ist auch gefährlich, wie man zum Beispiel an der Entwicklung der Immobilienpreise sehen kann. Von daher braucht es mehr gemeinsame Politik, damit die EZB sich nach und nach aus dieser lockeren Geldpolitik verabschieden kann. Insofern bin ich nicht wirklich beruhigt, was den Euro angeht: Wir haben zwar eine Stabilisierung erreicht, aber die eigentliche Krise nicht überwunden, und deshalb ist es gut, dass die katholische Arbeitnehmerbewegung in Lörrach sich darüber Gedanken macht.

Wir brauchen mehr Solidarität, aber wir brauchen auch mehr gemeinsames Handeln. Mehr Solidarität heißt für mich vor allem, dass diejenigen, die zur Zahlung von Steuern verpflichtet sind, sich nicht weiter drücken können. Denken Sie an die großen Unternehmen wie Apple oder Google, die ihre Gewinne gerne in Deutschland, Frankreich und so weiter machen, sie aber dann praktisch nicht versteuern und dafür europäische Niedrigsteuergebiete nutzen.

Gleichzeitig braucht es Gemeinschaftsinvestitionen, wie etwa in schnelles Internet und eine rasche Umstellung auf erneuerbare Energien – das werden sich die ärmsten Länder in Europa nicht alleine leisten können. Dafür lohnt es sich auch, einen Teil der Steuererträge, die man durch eine effektive Zusammenarbeit – etwa bei der Bekämpfung des Steuerdumpings – erzielen kann, in solche Gemeinschaftsinvestitionen zu stecken.

Es geht nicht um einen Länderfinanzausgleich in Europa, dafür gäbe es keine Akzeptanz, sondern um gemeinschaftlich finanzierte solidarische Investitionen.

Die Menschen sind überall, übrigens auch in Deutschland, verunsichert wegen der neuen globalen Herausforderungen. Sie sehen eine große Zahl an Flüchtlingen, vermehrte Krisen, die große ungelöste Klimakatastrophe... die Liste wäre fortzusetzen. Auf diese Herausforderungen reagieren Menschen mit einem Rückzug auf das Lokale, auf das, was man übersehen und überschauen kann.

Das ist ganz verständlich. Allerdings ist das ein falsches Versprechen, weil man weder den Klimawandel noch die Ursachen von Migration und Flucht durch einen Rückzug ins Lokale lösen kann. „Mein Land zuerst“ bedeutet letztlich „alle zuletzt“. Wenn sich jeder immer auf sich besinnt, werden die Probleme nicht gelöst, und alle werden darunter leiden.

Deshalb kann die Antwort auf diese globalen Krisen nur gemeinsames Handeln sein. Das bedeutet zuerst die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit und nicht die Schwächung.

Herr Giegold, der Titel Ihres Vortrags lautet „Euroland ist abgebrannt?“ – bedeutet das politisch und finanziell?

Was ist nötig, um den europäischen Gedanken in die Zukunft zu führen?

Wie steht es um den Euro?

Wie kann die Solidarität innerhalb der EU gestärkt werden?

Welche Ursachen sehen Sie hinter der Tendenz „Mein Land zuerst“ – beispielsweise in den USA und Polen?

Das ist ein provokant gewählter Titel der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die mich eingeladen hat, in Lörrach zu sprechen. Das zielt darauf ab, dass viele Bürger zurecht das Gefühl haben, dass es mit dem Euro immer noch nicht rund läuft. Es gibt keine Zinsen auf Ersparnisse mehr und immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit in Europa. Dazu kommt ein Mangel an öffentlichen Investitionen. Darüber wollen wir reden: Wie kann Europa sozialer werden und gleichzeitig der Unterschied zwischen arm und reich schrumpfen?

Zunächst einmal brauchen wir in Europa Zukunftsinvestitionen. Wir haben in vielen Regionen kein schnelles Internet, es ist schwierig für neue Unternehmen, Fuß zu fassen, und gleichzeitig bleibt dabei die wirtschaftliche Entwicklung zurück, die wir brauchen, um die sozialen Probleme zu lösen.

Wir brauchen eine gemeinsame Steuerpolitik in Europa, die Steuerhinterziehung und Wirtschaftskriminalität den Kampf ansagt und mit dem Geld dringende Zukunftsinvestitionen finanziert und für sozialen Ausgleich sorgt. Auf diese Weise kann es Europa insgesamt besser gehen, und gleichzeitig kann die soziale Ungleichheit ein Stück weit schrumpfen.