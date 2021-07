Lörrach „Mein Leben hing am seidenen Faden“

Als hochmodernes Einsatzzentrum wurde die Feuerwache an der Weiler Straße 1969 in Betrieb genommen. In diesem Jahr feierte Hans-Friedrich Uebelin, den seine Kameraden nur „Hansi“ rufen, seinen zehnten Geburtstag. „Inzwischen habe ich dort wohl mehr Zeit verbracht als zuhause.“ Am 2. Mai 1972 trat der gebürtige Lörracher in die Jugendfeuerwehr ein, am 1. Januar 1987 wurde er hauptamtliche Kraft und führte damit eine Familientradition fort: „Das liegt bei uns in den Genen. Mein Großvater war sogar fünf Jahre Kommandant, mein Vater war ebenfalls 17 Jahre hauptamtlich tätig.“

Seine beiden Söhne sind inzwischen auch in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Wenn am Sonntag der Alarm piepst, kann es also vorkommen, dass seine Frau plötzlich alleine beim Essen sitzt. „Die Familie und Frau müssen bei so einem Job mitspielen“, betont der 62-Jährige dankbar.

Dass der Beruf zudem nicht ungefährlich ist, musste er schon als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr feststellen. Er gehörte am 29. April 1982 zu einem von mehreren Atemschutztrupps, die beim Großbrand des Schuhhauses Unmuth ins unterirdische Schuhlager vorstießen: „Es herrschte eine große Hitze und es gab viel Rauch, aber wir haben kein Feuer gesehen“, schildert Uebelin. Das Fatale: Durch die Hitze löteten sich die Gasuhren aus, das Gas entwich, und es gab eine große Explosion.