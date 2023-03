Lörrach Michael Ortlieb soll die Feuerwehr führen

Ausschuss angehört

Für den aktuellen Feuerwehrkommandanten Manuel Müller war es zugleich die letzte Feuerwehrausschusssitzung vor seinem Wechsel am 1. Mai zur Berufsfeuerwehr Heidelberg. Im Beisein von Oberbürgermeister Jörg Lutz und Fachbereichsleiterin Geraldine Dannecker ging es vor allem um die zukünftige Besetzung der Stelle. Satzungsgemäß wurde der Feuerwehrausschuss zu dem in Frage kommenden Kandidat gehört. Im Anschluss an diese sehr wichtigen Personalentscheidungen fand die Feuerwehrausschusssitzung mit den üblichen Themen statt, so die Wehr.