Lörrach: Mieterbund fordert Mietspiegel

In Kooperation erstellen

Der Mieterbund Kreis Lörrach regt an, den qualifizierten Mietspiegel in Kooperation mit anderen Städten und Gemeinden aus dem Umland zu erstellen. In diesem Fall könne die Landesförderung in Anspruch genommen werden.

Es müsste mehr neuer Wohnraum entstehen, sagt der Mieterbund. Foto: Marco Fraune

Der qualifizierte Mietspiegel sei ein unverzichtbares Instrument des Vergleichsmietensystems, schreibt der Mieterverein. Weil er auf einer großen Datenbasis beruhe, schaffe er eine objektive Übersicht über den lokalen Wohnungsmarkt. Er diene Vermietern und Mietern, erläutert Lillo. Der Mietspiegel verhindere Mietüberhöhungen und ermögliche die Prüfung von Mieterhöhungsverlangen.