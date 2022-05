Lörrach Millionenprojekt vor dem Startschuss

Zwar hatte die Stadtverwaltung bereits mit Mehrkosten gerechnet, nun sind diese nochmals höher als kalkuliert. Erschwerend kommt hinzu: Im Haushalt für dieses Jahr wurde ein zusätzlicher Puffer in Anbetracht der ohnehin schon angespannten Finanzsituation nicht weiter berücksichtigt, erinnert die Verwaltung in der Vorlage. „Durch die aktuelle Preisentwicklung infolge des Ukrainekriegs haben sich die kalkulatorischen Risiken für die Firmen leider noch verschärft, was eine weitere Preissteigerung zur Folge hat“, schildert Fachbereichsleiter Klaus Dullisch. Positiv vermerkt er, dass „ein nicht unerheblicher Teil“ der Kosten über Fördermittel des Bundes sowie der Vereinbarung mit dem „Lö“-Investor“ verwendet werden.

Dennoch gilt es, Deckungsmittel aus den Ansätzen für andere Projekte heranzuziehen. Dullisch: „Das hat zur Folge, dass diese Projekt (vorläufig) entfallen beziehungsweise auf der Zeitschiene nach hinten geschoben werden müssen.“ Im Herbst sollen die Gremien über das weitere Vorgehen beraten. Konkret betroffen sind der zweite Bauabschnitt der Haagener Straße, die Parkplätze an der Schwarzwaldstraße sowie das Projekt Am Zoll Lörrach Riehen.

Gestaltung der Straßen

Die neue Gestaltung wurde bereits im September vergangen Jahres abgesegnet, wobei seinerzeit noch von einem Beginn der Bauausführung zirka Mai/Juni ausgegangen wurde. Zur Gestaltung hieß es bislang, dass die drei Straßenzüge grundsätzlich mit einem Pflasterbelag versehen werden, um einerseits eine hohe Aufenthaltsqualität sowie andererseits ein klares, visuelles Signal zur Verkehrsberuhigung und eine eindeutige Prägung des Straßenraums für den Langsamverkehr und die Fußgänger zu erreichen.

Mit der Neugestaltung der nördlichen Turmstraße werde die seit Jahren ausgewiesene Fußgängerzone zukünftig auch als solche erlebbar sein, unterstrich die Verwaltung. Und: „Im gesamten Planungsbereich sind an verschiedenen Stellen Sitzgelegenheiten vorgesehen, so zum Beispiel an einigen Baumquartieren an der Turmstraße sowie vor dem ,Lö’, am Rand der Staudenfläche vor dem ehemaligen Telekomgebäude und nahe der Bushaltestelle an der Palmstraße.“ Weitere Velostellplätze sind ebenso fest eingeplant. Verschiedene Komponenten der Barrierefreiheit wie der Blindenleitstreifen in der Turmstraße und die Anzahl der fünf Behindertenparkplätze am Hebelpark wurden mit dem Behindertenbeirat abgestimmt und in die Gesamtplanung integriert, wurde schon festgelegt. Und: Die bestehende Bushaltestelle wird von der Turmstraße in die Straße Am Hebelpark versetzt.