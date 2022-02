Lörrach Mit 2G und bei Regen den Baum gestellt

Während all diese Vorkehrungen ein Novum darstellten, konnte dies von der Witterung nicht behauptet werden. Pünktlich zum Narrenbaumstellen begann es zu regnen. Neben den Corona-Einschränkungen war dies mit ein Grund dafür, dass die traditionelle Prozedur deutlich schneller über die Bühne ging. „Wenn ich sehe, was wir im letzten Jahr gemacht haben, ist das hier schon ein großer Schritt in die richtige Richtung“, zeigte sich Roßkopf zufrieden.

So verfolgten die 200 zugelassenen Narren mit fasnächtlichem Beharrungsvermögen, wie die in diesem Jahr deutlich abgespeckte Straßenfasnacht offiziell eingeläutet wurde – im Wissen darum, dass die Großveranstaltungen ausfallen und erst für Pfingsten ein Konfetti-Umzug und eine Gugge-Explosion als Sommer-Edition über die Bühne gehen sollen. Es herrschte auf dem Lörrach Marktplatz gute Stimmung.

Unter anderem die Jugendgugge Ohreputzer sorgte für das musikalische Rahmenprogramm. Die jungen Mitglieder konnten zuletzt angesichts der Corona-Einschränkungen zwar kaum proben, doch freuten sich dann über die in dieser Zeit seltene Gelegenheit eines öffentlichen Auftritts.

22,48 Meter hoch

Das Fuhrwerk von „Weber Kutschfahrten“ in Müllheim wurde traditionell am Sonntag wieder von zwei Kaltblütern gezogen, auf denen der 22,48 Meter lange Baum lag. Hier handele es sich offiziell um den letzten seiner Art im Lörracher Stadtwald, wobei Roßkopf dieser Einschätzung noch genauer nachgehen will. Begleitet von den Musiken und den Hästrägern sowie unter den kräftigen Männern wurde der Baum sukzessive von Hand von der Horizontalen in die Vertikale gebracht.

Obergildenmeister Roßkopf unterstrich, dass solch eine Veranstaltung wichtig für die Traditionspflege ist. Die Pfingstveranstaltungen der Narrengilde würden hingegen an Fasnacht erinnern, aber seien keine Fasnacht unterstrich er nochmals. Gleichzeitig hält es der Obergildenmeister für enorm wichtig, die Narren und den Narren-Nachwuchs mit solchen Angeboten weiter für die Fasnacht zu begeistern.

Die Protektorin, die Lörracher Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker, lobte diesen Einsatz. „Die Narrengilde lässt sich nicht unterkriegen.“ Die Lörracher würden das umsetzen, was andere als unmöglich ansehen. „Wir brauchen die fasnächtliche Lebensfreude.“ Das unterstrich auch OB Jörg Lutz. „Das Herz geht einem auf, wenn man die Klänge hört.“ Es handele sich um eine Aufmunterung in diesen Zeiten.

