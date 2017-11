Lörrach Mit Büchertüte in die Ferien

Von Peter Ade

Eine Tüte voller Lesestoff gab es für die Hauinger Grundschüler zum Start in die Herbstferien. Den Lesestoff spendeten gemeinsam die „Stiftung Lesen“ und der Förderverein der Astrid-Lindgren-Grundschule.

Lörrach-Hauingen. Das erste Mal Schule. Und dann – nach sieben Wochen – das erste Mal Ferien. Der Jubel war groß in der Aula der Astrid-Lindgren-Grundschule (ALG), als Rektor Michael Winzer und das Lehrerkollegium die frisch gebackenen Abc-Schützen in die Herbstferien verabschiedeten.

Freilich freuten sich die Kleinen nicht nur auf die schulfreien Tage. Auch das Geschenk, das ihnen in die Hand gedrückt wurde, löste Begeisterung aus: Es gab 36 Büchertüten, für jedes Kind eine.

Den Lesestoff spendeten gemeinsam die „Stiftung Lesen“ und der ALG-Förderverein mit seinem Vorsitzenden Christian Haack. Es war zum einen das von der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren verfasste Buch „Ich will auch in die Schule gehen“ und zum anderen die Erzählung „Nanuk“ von Patricia Schröder. „Ich will auch in die Schule gehen“ handelt von der fünfjährigen Lena, die endlich mal selbst erleben darf, wie es in der Schule zugeht. Und das ist viel aufregender, als daheim immer nur Schule zu spielen.

„Nanuk“ erzählt von einem kleinen Eisbären hoch oben im Norden, der den ganzen Tag draußen herumtollen und im Eismeer tauchen kann. Nur ein bisschen einsam ist es hier. Doch das ändert sich, als eines Tages ziemlich bunte Geschöpfe auf einer Eisscholle herantreiben: ein Panda, eine Giraffe, ein Affe, ein Elefant und ein Papagei. Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, setzten Rektor Winzer und Lehrerin Ellen Walter noch eins drauf und steckten die Erzählung „Ein Faultier geht zur Schule“ in die Büchertüte – lustige Tiergeschichten zum gemeinsamen Lesen, mithin ein altersgerechtes Erstlese-Buch.

An der Bücherübergabe nahm der Lörracher Filialdirektor der Badischen Beamtenbank, Tim Lais, teil. Er schenkte den älteren Grundschülern neue Schulplaner und Trikotsätze.

Der Schulplaner – auch „Nilson“ genannt – ersetzt das herkömmliche Hausaufgabenheft und ist ein ideales Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus. „Nilson“ enthält zudem die Ferienregelung, das Leitbild der Schule und die Schulregeln.