Der VdK-Ortsverband Lörrach organisiert am Mittwoch, 11. Juni, für seine Mitglieder einen Halbtagesausflug nach Schachen (Landkreis Waldshut) zur Gaststätte Kranz. Die Busfahrt führt von Lörrach-Rheinfelden-Bad Säckingen-Laufenburg nach Schachen. In der Gaststätte Kranz gibt es dann Gelegenheit, zu vespern und Kaffee zu trinken, heißt es in der Ankündigung. Die Rückfahrt führt von Schachen über Rickenbach-Wehr-Schopfheim-Steinen nach Lörrach. Die Abfahrtszeiten sind um 13 Uhr am Bahnhof Stetten; um 13.05 Uhr am Niederfeldplatz; um 13.15 Uhr an der Haltestelle Salzert/Dinkelbergstraße und Röttelnblick und um 13.30 Uhr am Grüttparkplatz. Die Rückkehr ist gegen 18.30 Uhr geplant. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Juni erforderlich bei M. Merstetter, Tel. 07621 / 58 33 33 0, oder bei E. Maunz, 07621 / 89 29 9.