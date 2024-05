Ein Mann, ein Bulli, eine halbe Million Kilometer: Als sich Oliver Lück im Sommer 1996 sein erstes Auto kauft, einen alten VW-Bus, hat er kein Ziel, aber jede Menge Zeit. Der Journalist und Fotograf aus Schleswig-Holstein beginnt, Europa zu entdecken und Geschichten und Fotos zu sammeln, heißt es in der Ankündigung der VHS Lörrach-Steinen: Er trifft die Schützer des letzten Urwalds in Polen, Straßenkinder in Nordirland, Chilibauern im Baskenland. Oliver Lück nimmt sich viel Zeit, die Länder nebenan zu erkunden und ihre Menschen zu treffen. Sein Motto lautet: Europa ohne Ende.

In den vergangenen Jahren waren es mehr als 600 Abende, an denen Oliver Lück seine Zuhörer mit auf die Reise nahm, heißt es in der Ankündigung. Nun kommt er auf seiner Lesereise und Vortragstour nach Lörrach ins Alte Rathaus: In seinem Reisevortrag „Zeit als Ziel“ hat er Begegnungen und Entdeckungen aus mehr als 27 Jahren und rund 30 Ländern gesammelt. Es werde ein überraschender, teils abenteuerlicher Abend in vielen Bildern, erzählten Erlebnissen und gelesenen Geschichten.