Lörrach: Mit Demenz leben lernen

Was die Expertin sagt

Andrea Rufle ist Leiterin der Tagespflege des Evangelischen Altenwerks in Lörrach. Seit 28 Jahren arbeitet sie mit Demenzerkrankten. Sie wird an der Gesprächsrunde am Freitag teilnehmen – und ist sehr gespannt auf den kulturellen Beitrag der Tanzkompanie am Folgetag. „Ich war sehr überrascht, dass das Thema auf die Bühne kommt. Die Reaktion Demenzerkrankter ist ja wenig plan- und vorhersehbar.“ Sie freut sich indes, dass über Demenz gesprochen wird. „Wir müssen mit dieser Krankheit leben lernen. Es ist eine Alterserkrankung, die immer mehr Menschen betrifft“, sagt sie. Sie versteht natürlich die Ängste, die mit der Diagnose verbunden sind. „Die Krankheit bedeutet ja Kontrollverlust, anders als bei anderen schweren Erkrankungen. Und das erschreckt auch das Umfeld.“