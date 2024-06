Lörrach: Mit der Kamera bei der EM

„Ich will den perfekten Moment einfangen. Die Sportlerinnen und Sportler ins richtige Licht rücken. Egal, ob es Amateure sind oder Profis. Wichtig ist, dass sie sich richtig reinhängen und alles geben“, meint Hubbs.

Sieben Begegnungen bei der EM

Ein Höhepunkt im Sportjahr, für das er, als er noch bei einem Transportunternehmen angestellt war, extra eine Woche Urlaub nahm, sind die Swiss Indoors in Basel. Das Tennisturnier der Extraklasse verpasst Hubbs nie, ebenso das Reitspektakel an gleicher Stelle in der St. Jakobshalle oder die Heimspiele des EHC Freiburg. Eishockey ist seine heimliche Liebe: „Das ist ja auch kein Wunder als halber Kanadier mit Wurzeln in Toronto“, sagt er.

Konzentriert und fokussiert: Grant Hubbs bei der Arbeit Foto: Daniela Porcelli

Derzeit haben die Puckjäger Pause, sein Fokus gilt den 22 Spielern, die sich um einen einzigen Ball streiten. Und das auf höchstem Niveau. Sieben EM-Begegnungen bestreitet Hubbs, die ihn nach München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt führen.

Seine EM-Premiere feierte er anlässlich des Eröffnungsspiels Deutschland gegen Schottland, dann war er beim Match zwischen Ungarn und der Schweiz mit von der Partie, ehe er die Slowenen gegen die Dänen und die Österreicher gegen die Franzosen vor der Linse hatte. Schottland gegen die Schweiz, Dänemark gegen England und zum Abschluss die Begegnung Schweiz gegen Deutschland runden seinen EM-Auftritt ab. „Ein tolles Erlebnis!“, schwärmt Hubbs. Die Stimmung in den Stadien sei fantastisch, da mache das Fotografieren gerade doppelt so viel Spaß. Und auch der Austausch mit den Kollegen aus der ganzen Welt bereite ihm immer große Freude.

Seine Geschichte geht weiter

„Man kennt natürlich viele Gesichter, aber man lernt auch so einige neue Leute kennen. Alle haben sie die gleiche Leidenschaft. Fotografieren verbindet“, sagt Hubbs lächelnd und freut sich darüber, dass seine Schnappschüsse schon in so manchen Sportportalen im Internet, in den Online-Ausgaben von Zeitungen und dem einen oder anderen Printprodukt zu finden waren.

Für Hubbs ist die EM sein bisheriges Karrierehighlight. Das Ende der Fahnenstange will er damit aber noch nicht erreicht haben. „Es geht immer weiter. Diese Arbeit macht mir riesigen Spaß.“ Weitere Sportarten sollen nun noch folgen – etwa DTM-Rennen –, denn: „Man lernt nie aus. Ich liebe die Herausforderung.“