Lörrach Mit einem klaren eigenen Profil

Von Marco Fraune

Lörrach. Gudrun Heute-Bluhm freut sich auf eine neue Zeit in ihrem Leben, auf mehr Spontaneität und Freiheit bei privaten und ehrenamtlichen Terminen, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklärt. Offiziell endet ihre Amtszeit am 31. Oktober an der Spitze des Kommunalen Landesverbands. Keiner ihrer Vorgänger in der Funktion des Geschäftsführenden Vorstandsmitglieds habe eine so rasante und krisenreiche Zeit erlebt wie sie, weiß die Lörracherin. „Die Herausforderungen in unserem Verband sind in dem selben Maße gestiegen wie dies auch in den Städten und Gemeinden der Fall war.“ Die Flüchtlingskrise 2015 habe die Kommunen ebenso gefordert wie die Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg. Immer müsse vor Ort improvisiert werden. „Es gilt, schnell neue Regelungen auf Landesebene zu schaffen und diese vor Ort umzusetzen.“