Lörrach: Mit einem regelrechten Gospel-Feuerwerk zum Abschluss

Gute Verbindung

Zwischen den Chören besteht seit einigen Jahren ein gute Verbindung, Markus Koch leitete einst die Singgemeinschaft Lörrach, inzwischen dirigiert er den Gospelchor in Trimbach, einem Vorort von Olten. Auch Sängerwechsel gab es zwischen beiden, insofern kamen sie immer wieder miteinander in Kontakt.

Im vergangenen Jahr, so der Vorsitzende der Singgemeinschaft, Frank-Michael Littwin, besuchte die New formation die Freunde in Trimbach und erinnerte dabei an eine sehr schöne musikalische Begegnung. Nun kam der Gospelchor zum Gegenbesuch. Im Rosenfelspark traten zunächst beide Chöre einzeln auf, beide begleitet von Markus Koch am Klavier.