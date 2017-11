Lörrach Mit Energie zum Erfolg

Von Matthias Stauss

Lörrach. Auf den Tag genau ein Jahr war es am Freitag her, dass die drei Studenten Hendrik Nelis, Jan Nelis und Fabian Betzing die erste Produktionseinheit ihres Energiedrinks „no-Limit“ in Auftrag gegeben haben (wir berichteten). Seither ging es mit ihrer Firma steil bergauf. Mit einem Umtrunk im Kulturzentrum Nellie Nashorn bedankten sich die jungen Unternehmer nun bei ihren Gönnern und Unterstützern. Beim Empfang präsentierte das Lörracher Start-Up zudem ein zweites Produkt und den neuen Firmennamen.

Zu den Unterstützern gehört zweifelsohne Dieter Hieber, Inhaber der Hieber Frische Center. Er ermöglichte es den Jungunternehmern, ihr erstes Produkt „Awake“, ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, in seinen Märkten zu platzieren. „Die Jungs sind pfiffig, und das Getränk schmeckt gut. Daher unterstütze ich dieses Projekt gerne und gehe davon aus, dass es auch so weiter geht“, sagte Dieter Hieber.

Für dieses Vertrauen bedankten sich die drei Firmengründer mit der Übergabe der ersten produzierten Einheit ihres neuen Produktes „Recharge“. Dieses enthält in Gegensatz zu „Awake“ kein Koffein und soll – dem Namen entsprechend – das Immunsystem speziell während der kalten Jahreszeit stärken.

Für die gut 50 Besucher im Saal hatten die drei außerdem eine weitere Überraschung parat: Ihr Start-Up trägt ab sofort nicht mehr den Namen „no-Limit“, sondern „Nao Superfood Drinks“. Mit dieser Namensänderung wollen sich Jan, Fabian und Hendrik noch intensiver auf ihre Unternehmenswerte besinnen: Natürlichkeit und vegane Verträglichkeit. Daher auch Nao, was für Natural Only steht.

Auch was die Verbreitung ihrer Produkte angeht, gab es gute Nachrichten. Durch Kontakte zu Karlsruher Studenten wird Nao mitlerweile auch auf dem Karlsruher Uni-Campus angeboten. In Lörrach steht der Drink darüber hinaus in einigen Bars auf der Getränkekarte. Was die Zukunft betrifft, so kann es nach Meinung der drei Firmeninhaber genau so weiter gehen. Bis in einem Jahr planen sie eine Bewerbung bei der Unterhaltungsshow „Die Höhle des Löwen“.