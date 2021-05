Lörrach Mit geballter Frauen-Kraft durch die Pandemie

Von Beatrice Ehrlich

Lörrach. In ihrem Jahresbericht 2020 gibt die Frauenberatung Einblick in die Herausforderungen eines turbulenten Jahrs. So fanden 1270 Beratungsgespräche statt, vor Ort oder während des Lockdowns übergangsweise auch online oder am Telefon. Erlittene körperliche Gewalt macht den weitaus größten Teil der Beratungsgespräche aus, 304 dieser 402 Fälle stehen im Zusammenhang mit akuter körperlicher Gewalt. An zweiter Stelle folgen Beratungen nach sexualisierter Gewalt. Beraten wurden in erster Linie betroffene Frauen und Mädchen – insgesamt 242 – aber auch Bezugspersonen und Fachpersonal.