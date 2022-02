Lörrach Mit geistlicher Hilfe

Der Zachariassegen wurde in seiner einfachsten Form auf „Schutzzetteln“ abgedruckt, die man bei sich tragen konnte. Sie wurden von der Geistlichkeit gesegnet und gerne gegen Bares verkauft. Dieses doppelbalkige, auch Caravaca-Kreuz genannte Kreuz aus Messing ist eine wertvollere und schmückende Variante und konnte an einer Kette getragen werden. Die Anhänger waren im 17. und 18. Jahrhundert in Süddeutschland sehr beliebt. Die Segensformel verbirgt sich in der kryptisch anmutenden Buchstabenfolge, unterbrochen von Kreuzsymbolen. Diese stehen jeweils für einen bittenden Anruf, der mit Crux Christi (Kreuz Christi) beginnt. Die einzelnen Buchstaben stehen für die Anfänge lateinischer Psalmverse, denen sich Bittgebete anschließen. Einfache Gläubige, denen solche Zusammenhänge fremd waren, sahen in der Buchstabenfolge eine Art Zauberformel, so das Museum in einer Mitteilung.