Lörrach Mit Glaubenskraft und Arbeitskräften

Der Bau von Arbeiterwohnungen begann 1854 durch die KBC in Stetten. Die Firma gründete 1865 sogar einen Arbeiterkonsumverein. Schon 1859 war durch Initiative des Stettener Pfarrers Müller ein katholischer Gesellenverein im Sinne Kolpings entstanden. Dies alles waren Vorzeichen der beschriebenen Veränderungen. Von Müller ging auch die Initiative für den Bau einer katholischen Kirche in Lörrach aus. Er stellte 1855 in einem Schreiben unmissverständlich fest, dass die erst 1822 neu gebaute Stettener Kirche für die Betreuung der Lörracher Katholiken zu klein und von der Pfarrei nicht mehr zu leisten sei. Denn Stetten, wo viele Arbeiter lebten, hatte mittlerweile schon 1000 Einwohner.

Bau der Bonifatiuskirche

1855 konnte ein Grundstück an der Luisenstraße für den Kirchenbau erworben werden, das damals an der nördlichen Stadtgrenze lag. Doch wie bei der jüdischen Gemeinde waren Finanzierung und Baugenehmigung nicht einfach. Teils herrschte beim protestantischen Establishment die Ansicht vor, dass die Kirche in Stetten genüge, teils ging es um den wachsenden Einfluss des Katholizismus. Vor allem die liberal geprägte Bürokratie steuerte hier dagegen. In Lörrach stellten sich Oberamtmann von Preen und Bürgermeister Kalame einige Jahre gegen den Bau. Erst 1859 hatte der Großherzog „allergnädigst zu genehmigen geruht“, dass in Lörrach katholischer Gottesdienst gehalten werden kann und für den Kirchenbau 35 000 Gulden aus Kirchenmitteln entnommen werden dürfen.

Doch die Behörden versuchten den Bau durch die Frage nach den künftigen Unterhaltungskosten zu verhindern. Erst als durch Stiftungen und Spenden 10 000 Gulden zusammenkamen, vermeldete Oberamtmann von Preen 1864, dass „der Ausführung des geplanten Baus nichts im Wege stehe.“ Mit Bonifatius wählte man als „symbolträchtiges Patrozinium“ den bedeutendsten Missionar im Frankenreich. Das passte zum Stettener St. Fridolin, Missionar am Oberrhein, und zur Lage der katholischen Kirche in einer protestantischen Umgebung. Die Kirche wurde 1867 im neoromanischen Stil dreischiffig fertig gestellt, der sich an die frühmittelalterlichen Basiliken anlehnte. Sie hob sich damit deutlich vom Weinbrennerstil der Stadtkirche ab. Sicher ist es kein Zufall, dass der Kirchturm in etwa so hoch ist wie der der Stadtkirche.

Für den Protestanten Eduard Kaiser war der Kirchenbau ein Schritt für die Stadtentwicklung: „So lange nicht zwei Kirchtürme über die Dächer eines Ortes hinaufragen, fehlt die Legitimation zum Städtetum. Ein einziger Kirchturm ist Dorfkostüm.“ 1871 wurde das Pfarrhaus gebaut, die innere Kirchengestaltung zog sich noch bis 1900 hin. Doch für Aufsehen sorgte die Einweihung der Kirche im August 1867 durch den Mainzer Bischof von Ketteler, der den hochbetagten Freiburger Erzbischof vertrat. Er hatte sich durch sein soziales Wirken hervorgetan und die katholische Arbeitnehmerbewegung gegründet. Somit verband er die gesellschaftlichen Veränderungen in Lörrach in seiner Person: Arbeiter und Katholizismus. Manche Liberale empfanden dies als Affront.

Erste Arbeiterpartei

Der Einfluss des politischen Katholizismus zeigte sich im Februar 1868 bei den Wahlen zum Zollparlament. Während im Markgräflerland die Nationalliberalen dominierten, erhielt in Stetten der katholische Kandidat eine deutliche Mehrheit. Doch die Arbeiter in Lörrach begannen sich mehr und mehr für die Ideen des Sozialismus zu interessieren. Zumal der katholische Gesellenverein keine ungelernten Fabrikarbeiter aufnahm.

Die Nähe zum industrialisierten Basel förderte zudem das Entstehen einer eigenständigen Arbeiterbewegung. So wurden dem Schweizer Männerchor von 1856 und dem Arbeiterbildungsverein von 1861 schon sozialistische Einflüsse nachgesagt.

Großen Einfluss auf die Arbeiterbewegung im Dreiland hatte dann die unter Mithilfe von Karl Marx 1864 in London gegründete Internationale Arbeiterassoziation (IAA). 1866 entstand ein Ableger in Basel. Deren Bandfabrikation war Mitte der sechziger Jahre in eine schwere Krise geraten, die zu massiven Verarmungstendenzen führte. Im Oktober 1868 spitzten sich die Ereignisse wegen der Entlassung von über 100 Arbeitern der Bandfabrik De Bary und Söhne in St. Jakob und nachfolgender Streiks zu.

Genau in dieser Zeit sprang der Funke nach Stetten über. Am 31. Oktober 1868 konnte „Der Arbeiter“ melden: „Wie schon früher mitgetheilt, ist die Kunde von der Arbeiterbewegung in Basel auch über die Grenze zu uns gedrungen, und hat in unseren Herzen der Gedanke an die baldige Befreiung der Arbeiter von dem Drucke der Herren- und Kapitalmacht, ebenfalls Wurzel gefaßt. So traten den letzten Sonntag in Stetten eine Anzahl Arbeiter zusammen, und wir freuen uns, Euch anzeigen zu können, daß sich im Beisein unserer Freunde von Basel, welche unserer Einladung bereitwillig Folge geleistet hatten, bereits eine Section von ca. 40 Mitgliedern gebildet hat.“

Dieser Sonntag, 25. Oktober 1868, ist damit das Gründungsdatum der sozialdemokratischen Bewegung in Lörrach. Als Name führte der neue Verein, der bald über 100 Mitglieder hatte, „Internationale Arbeiter-Assocation, Sektion Lörrach“. Nur in Lörrach entstand in Baden eine Sektion der IAA. Als Zweck gab man in der Satzung an: „… durch Vereinigung der Arbeiter aller Berufsarten, die Verbesserung der Lage sowohl des einzelnen Arbeiters, als der gesamten Arbeiterklasse, ohne Rücksicht auf Race und Religion, zu erstreben.“ Zwar wurde der Verein Mitte Dezember 1868 von Oberamtmann von Preen verboten, durfte aber im Januar 1869 schon wieder weitergeführt werden.

Auch wenn die Sozialdemokratie ihre eigentliche Stärke erst ab 1890, nach dem Ende des Sozialistengesetzes, entfalten konnte, waren um 1870 der Katholizismus mit dem Zentrum als Partei und die Sozialdemokratie zwei wachsende Faktoren, mit denen man in Lörrach rechnen musste. Beide waren in der Minderheit und beide speisten sich aus der Arbeiterschaft.

Dies führt auch zu punktueller, vor allem gewerkschaftlicher Zusammenarbeit. Gemeinsam kämpfte man öfter gegen den in Lörrach lange vorherrschenden Freisinn. Am deutlichsten zeigte sich dies 1906, als Zentrum und SPD gemeinsam mit Erwin Gugelmeier für den ersten hauptamtlichen Bürgermeister sorgten.