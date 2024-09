Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag: Gegen 11.15 Uhr, hat ein Verkehrsunfall in der Mühlestraße in Lörrach zwei schwer verletzte Autoinsassinnen gefordert. Eine 49-jährige Autofahrerin war von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug touchierte zunächst zwei Verkehrszeichen, bis es frontal gegen eine Ampel stieß, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Fahrerin und eine 24 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich dabei schwer. Beide Frauen wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Aufgrund ihrer Verletzungsschwere wurde die Fahrerin per Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Es bestand Lebensgefahr. Am Auto entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 16 000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, heißt es abschließend.